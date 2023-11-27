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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل عضوا بلجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أمينة خليل
أمينة خليل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السيمائي الدولي، تواجد الممثلة أمينة خليل ضمن لجنة تحكيم المسابقة الروائية الدولية، كما تقدم ندوة خاصة على هامش فعاليات المهرجان السعودي.

واختير المخرج الأسترالي باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

وقدم باز لورمان، العديد من الأعمال الناجحة في السينما العالمية أبرزها مؤخرا فيلم Elvis، وThe Great Gatsby.

وسيترأس باز لورمان لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في جدة منذ ثلاث سنوات. 

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واشتهر باز لورمان بتقديم الأفلام الموسيقية على مدار تاريخه الفني، منها رائعة Moulin Rouge!، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة التي يشارك فيها 17 عملا من المنطقة العربية وأفريقيا. 

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم “حوجن” بحفل الإفتتاح، وهي المرة الأولى التي يفتتح فيها المهرجان فيلم سعودي.

ويصنف الفيلم من  أفلام الفانتازيا الرومانسية وهو مقتبس من رواية " حوجن " للروائي  إبراهيم عباس والتي تروي قصة  جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة و يقع في حب إنسية.

الفيلم من بطولة براء عالِم ونايف الظفيري ونور الخضراء والعنود سعود ومن إخراج ياسر الياسري.

والفيلم إنتاج شراكة عبر اتفاقية بين شركة إيمج نيشن أبوظبي وفوكس سينما واستوديوهات "MBC".

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