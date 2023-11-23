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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "موسم" في مهرجان البحر الأحمر بحضور طاقم العمل

صدى البلد

يحصل الفيلم اللبناني القصير موسم للمخرج حسين إبراهيم على عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (30 نوفمبر/تشرين الثاني - 9 ديسمبر/كانون الأول)، حيث ينافس في مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ويحصل على عرضين خلال فعاليات المهرجان بحضور المخرج حسين إبراهيم والمنتجة تانيا الخوري.

ويُعرض الفيلم في المهرجان يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر الساعة 5 مساءً في سينما فوكس 4 ردسي مول ويقام العرض الثاني يوم الأربعاء ٦ ديسمبر الساعة 9:40 مساءً  في سينما فوكس 1 ردسي مول.

ومؤخرًا تم إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 

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تدور الأحداث في لبنان عام 1991، في يوم صافٍ ومشرق، يرافق فِراس البالغ من العمر 11 عامًا والده تيسير وصديق والده رايان في رحلة صيد طيور في الجبال اللّبنانيّة. هذه الرّحلة الّتي كان من المفترض أن تكون رحلة صيد عاديّة في البداية، تتحوّل إلى مغامرة لا تُنسى.

موسم من كتابة وإخراج حسين إبراهيم، وبطولة جاد بريدي (تيسير)، وهادي جباوي (فِراس)، وشربل كامل (ريان)، وإنتاج تانيا الخوري (Les Films de l’Altaï)، ومدير التصوير جوليان سايز، ومونتاج كمال الملاخ وحسن إبراهيم، وتأليف موسيقي شريف صحناوي.

ومؤخرًا استحوذت MAD Solutions على حقوق توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي، وكان الفيلم قد انطلق في جولة عالمية بدأت بمهرجان كوت كورت في بانتين فرنسا حيث شهد عرضه العالمي الأول، وشارك في مهرجان الدراما الدولي للفيلم القصير في قسم الأطفال بمدينة الدراما في اليونان حيث نال تنويه خاص، ومهرجان لوكاس السينمائي الدولي للشباب في فرانكفورت، ومهرجان إنترفيلم في برلين، ومهرجان إزمير الدولي القصير في تركيا.

حسين إبراهيم مخرج لبناني حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم قرر بعدها أن يتبع شغفه بالسينما، درس في :
معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية فرع جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الأردن، وتخرج بدرجة الماجستير. حازت أفلامه القصيرة على جوائز وتم اختيارها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية. تتناول أعماله مسائل الحياة والموت والعلاقات البشرية المتوترة والممارسات البيروقراطية السخيفة. حاليًا يعمل حسين على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان المد. يعيش حسين حاليًا بين بيروت وبرلين.

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