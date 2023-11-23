القصة الكاملة لـ طرد ميليسا باريرا من فيلم "Scream 7" بسبب دعم فلسطين

استبعدت الممثلة ميليسا باريرا من فيلم "Scream 7"، وذلك بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين ووصفها لما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية".

شركة الإنتاج "سبايجلاس ميديا جروب" أكدت أنها ليست متسامحة تجاه أي شكل من أشكال التمييز والكراهية، بما في ذلك التطهير العرقي وتشويه الهولوكوست وغيرها.

بعد صدور القرار، عبّرت باريرا عن رأيها عبر خاصية "الستوري" في انستجرام ، قائلة إنها تفضل أن يتم استبعادها بسبب الأشخاص الذين تشارك رؤيتهم بدلاً من أن تبقى في العمل مع الأشخاص الذين تختلف معهم.

من جانبها، انتقدت باريرا التغطية الإعلامية الغربية للصراع في غزة، واعتبرتها منحازة لإسرائيل وأشارت إلى أن غزة تعامل كمخيم اعتقال يفتقر للماء والكهرباء والموارد الأساسية الأخرى، ووصفت ما يحدث هناك بأنه "إبادة جماعية وتطهير عرقي".



وهناك أيضًا تقارير تشير إلى أن الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا قد طلبت إنهاء عقدها مع نفس الشركة إثر استبعاد باريرا، ولكن لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات حتى الآن.