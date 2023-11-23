بطولة هاني سلامة ودرة.. أول صور من مسلسل الذنب

حرصت الفنانة درة علي الترويج لمسلسلها الجديد الذنب والذي من المفترض ان تخوض به موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024.

ونشرت درة صور تجمعها بهاني سلامة وعلقت عليها قائلة: مع نادية والدكتور سليمان.

مسلسل الذنب للكاتبة شاهيناز الفقى وسيناريو وحوار رضا عبد الرزاق ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم ماجد المصري وبسنت شوقي والمسلسل مكون من 10 حلقات فقط

درة تتضامن مع أهالي غزة

ونشرت الفنانة درة فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء مشاركتها فى فريق المتطوعين لتقديم المساعدات لصالح أهل غزة ، من داخل مستشفى الهلال الأحمر المصري .

وكتبت درة على الفيديو ، قائلة: مازالو أهالينا في غزة يحتاجون الكثير من المساعدات في هذا الوقت العصيب جدا وكل يوم أكثر لذلك رغم الحزن الذي نشعر به يجب أن نستمر دائما في دعمهم على كل الأصعدة، المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يتواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني و كل المنظمات والتي أتمنى أن يصلهم المزيد منها وأيضا بنشر القضية والمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال والحصار والتطهير العرقي، الله يحفظهم ويحميهم وينصرهم.