عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة هاني سلامة ودرة.. أول صور من مسلسل الذنب

هاني سلامة ودرة
هاني سلامة ودرة

حرصت الفنانة درة علي الترويج لمسلسلها الجديد الذنب والذي من المفترض ان تخوض به موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024.

 

ونشرت درة صور تجمعها بهاني سلامة وعلقت عليها قائلة: مع نادية والدكتور سليمان.

 

مسلسل الذنب للكاتبة شاهيناز الفقى وسيناريو وحوار رضا عبد الرزاق ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم ماجد المصري وبسنت شوقي والمسلسل مكون من 10 حلقات فقط

 

درة تتضامن مع أهالي غزة 

 

ونشرت الفنانة درة فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء مشاركتها فى فريق المتطوعين لتقديم المساعدات لصالح أهل غزة ، من داخل مستشفى الهلال الأحمر المصري .

وكتبت درة على الفيديو ، قائلة: مازالو أهالينا في غزة يحتاجون الكثير من المساعدات في هذا الوقت العصيب جدا وكل يوم أكثر لذلك رغم الحزن الذي نشعر به يجب أن نستمر دائما في دعمهم على كل الأصعدة، المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يتواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني و كل المنظمات والتي أتمنى أن يصلهم المزيد منها وأيضا بنشر القضية والمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال والحصار والتطهير العرقي، الله يحفظهم ويحميهم وينصرهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن القبض على مدير مستشفى الشفاء

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

موضوعات متعلقة

مش حل.. طارق الشناوي يعلق على استقالة هند صبري من الأمم المتحدة

تعرف على تفاصيل شخصية رانيا يوسف فى مسلسل السرداب

أخبار الفن.. الجمهور يهاجم ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة وشريف رمزي يعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقه

استعدادا لعرضه.. طرح الإعلان الدعائي لفيلم شماريخ

شاهد.. استعدادات غادة عبد الرازق لصيد العقارب | صور

هبة عبد الغني ضيفة شرف حدوتة منسية

عالمي.. تعرف على النجم الذي يشارك محمد رمضان في حفل موسم الرياض

ريم مصطفى تقدم مسرحية قصة حياة أمي بموسم الرياض| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد الفعالية المصرية لدعم فلسطين.. فيديو

رئيس البرلمان العربي يستقبل مندوب لبحث خطة التحرك لمواجهة جرائم إسرائيل

اليوم.. حزب الله يشن 17 هجوما ضد قوات الاحتلال

أعلام مصر وفلسطين ترفرف في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي

المقصود بقوله تعالى «الشيطان يعدكم الفقر».. وهل الغنى ليس دليل رضا الله؟

بقوافل إغاثة ومشاركة مع الرئيس.. أبو العينين يواصل دعم الأشقاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

فيديو

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ