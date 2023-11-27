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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. مؤشر يؤكد إصابتك بالأمراض الصدرية

صدى البلد

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الفيروسات في فترة الشتاء، وبالفعل نجد كثيرون مصابون بالفيروسات التنفسية سواء أطفال أو كبار.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي قد ينتج عنها الإصابة بالسعال التحسسي.


وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الإصابة بالسعال التحسسي بعد انتهاء الإصابة بالفيروسات التنفسية يعد مؤشر قوي للاستعداد للإصابة بالحساسية الصدرية.

وأشار إلي أنه يتم التأكد من الإصابة بالسعال التحسسي عن طريق تعرف الطبيب على التاريخ المرضي للمريض اولا، حيث تكون الحساسية متعلقة بمادة في البيئة عندما يتعرض لها تظهر الحساسية في صورة سعال ويمكن أن يكون ناتج وراثي حيث يتم التعرف أيضا على التاريخ العائلي للمريض.


واستطرد الدكتور ايمن سالم حديثه عن السعال التحسسي ، موضحا أنه يتم فحص المريض بالسماعة الخاصة بالطبيب المختص، كما انه يتم عمل مجموعة من تحليلات الحساسية حيث أن اخذ عينة الدم وبفحصها يتم التأكد من وجود مؤشر للحساسية والمؤشر المناعي للحساسية للوصول الي مسبب هذه الحساسية الصدرية.

ولفت الدكتور أيمن سالم ، إلي أن إهمال علاج السعال التحسسي يمكن أن يسبب في الإصابة في حساسية من الصعب علاجها، فلا ينصح بالتهاون مع أي كحة طالت مدتها لأكثر من اسبوعين، فيجب على الفور عرض المريض على استشاري صدر، لأنه ربما يكون ناتج عن الحساسية أو الدرن أو ربما يكون ناتج عن وجود أورام.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة عدم إهمال اي مرض صدري أو التهاون معه لو اخذ علاج بعيدا عن الطبيب المختص لان الأمر سيزداد سوءا و تدهور حيث أن هناك حالات تصل الي صعوبة العلاج، 

منظمة الصحة العالمية

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