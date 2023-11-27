أمريكا تكشف حقيقة إجبار أوكرانيا علي بدء مفاوضات السلام مع روسيا

نفت الإدارة الأمريكية ما نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، بشأن ضغوط من أمريكا وألمانيا على أوكرانيا لبدء مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال جيمس أوبراين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، في مؤتمر صحفي خاص عبر الهاتف: ”كانت المقالة في صحيفة بيلد مثيرة للاهتمام... ومع ذلك، لا توجد ضغوط أمريكية... لقد قلنا دائمًا أنه سيتعين على أوكرانيا أن تقرر هذا الأمر”.

وأضاف: "نحن لا نقرر أي شيء بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ادعت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن بيانات "من الدوائر الحكومية"، أن أمريكا وألمانيا تحاولان إجبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على التفاوض مع روسيا.

ولفتت إلي أن “برلين وواشنطن تعتزمان الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة فقط بكميات تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالاحتفاظ بالجبهة وعدم القيام بأعمال هجومية”.