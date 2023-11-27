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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن صفقة تبادل الأسرى قريبا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من الرهائن قريبا.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بحدوث تغييرات في قائمة الرهائن الإسرائيليين المنتظر الإفراج عنهم الليلة. 

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أنه تم في اللحظة الأخيرة إضافة والدتين إلى القائمة الليلة، وسيتم إطلاق سراحهما من الأسر مع 9 أطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل بدأت في إطلاع عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الليلة عل الأسماء.

في اللحظة الأخيرة.. حدوث تغييرات في قائمة الأسرى الإسرائيليين المنتظر الإفراج عنهم

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وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن هناك تقدما في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الرهائن اليوم، مضيفة أن "المفاوضات مستمرة وهناك مسعى لإضافة الأمهات في القائمة”.

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