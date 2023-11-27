في اللحظة الأخيرة.. حدوث تغييرات في قائمة الأسرى الإسرائيليين المنتظر الإفراج عنهم

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بحدوث تغييرات في قائمة الرهائن الإسرائيليين المنتظر الإفراج عنهم الليلة.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أنه تم في اللحظة الأخيرة إضافة والدتين إلى القائمة الليلة، وسيتم إطلاق سراحهما من الأسر مع 9 أطفال.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل بدأت في إطلاع عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الليلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن هناك تقدما المفاوضات بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الرهائن اليوم، مضيفة أن "المفاوضات مستمرة وهناك مسعى لإضافة الأمهات في القائمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول مصري، أن مصر تتوقع الإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا اليوم، وأن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا.