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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب والهلال الأحمر: 150 شاحنة مساعدات عبرت إلى شمال غزة أمس

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية

أكدت جمعية الصليب والهلال الأحمر، اليوم الاثنين، أن 150 شاحنة عبرت أمس من معبر رفح إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت جمعية الصليب والهلال الأحمر، أنها رصدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بقطاع غزة بسبب نقص السلع، معبرة عن أملها في تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لأيام إضافية، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وتنتهي غدا الثلاثاء في السابعة صباحا، هدنة الأربعة أيام، التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتخللها تبادل للأسرى بين الجانبين.

وبدأت الهدنة في صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني إلى جانب إصابة عشرات الآلاف. 

شمال غزة جمعية الصليب والهلال الأحمر معبر الهدنة الإنسانية لصليب والهلال الأحمر قطاع غزة والهلال الأحمر غزة

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