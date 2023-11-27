إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الرهائن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل بدأت في إطلاع عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الليلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن هناك تقدما المفاوضات بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الرهائن اليوم، مضيفة أن "المفاوضات مستمرة وهناك مسعى لإضافة الأمهات في القائمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول مصري، أن مصر تتوقع الإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا اليوم، وأن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا.

وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول المصري، أن تمديد الهدنة سيكون ليومين ويشمل إطلاق 20 إسرائيلي مقابل 60 فلسطينيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد للإفراج عن 3 أضعاف العدد من الفلسطينيين والأيام الإضافية محددة بـ 5 أيام.