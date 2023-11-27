بنزيما وحمد الله.. تشكيل الاتحاد السعودي بمواجهة أجمك الاوزبكي في أبطال آسيا

أعلن مدرب نادي الاتحاد جدة السعودي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مواجهة أجمك الأوزبكي على ملعب ميتالورج، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وضم التشكيل الخماسي الأجنبي "كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وجوتا وفابينيو ولويس فيليبي".

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: أحمد بامسعود - حسن كادش - فيليبي - مهند الشنقيطي.

الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - جوتا - صالح العمري.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما.