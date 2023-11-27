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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طريقة الشراء من أول ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية.. مستشار التموين يوضح

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب عن طريقة عمل أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب موضحا أن عمل هذه الماكينة يشبه ماكينات صرف النقود في البنوك، وتتيح للأشخاص الراغبين في ادخار الذهب شراء سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية.

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ولفت الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب في تصريحات لصدى البلد إلى أن عملية الشراء تتم عن طريق الضغط على خيار الشراء على شاشة الماكينة، ثم اختيار نوع المنتج المطلوب (سبيكة أو جنيه ذهب)، ثم اختيار الوزن المرغوب في الشراء، بعد ذلك، يقوم الشخص بإدخال بطاقة الدفع الخاصة به لدفع قيمة المشتريات وفقًا لسعر الجرام في ذلك الوقت.

خطوات شراء سبيكة ذهب أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب:

توفر الماكينة لبيع سبائك الذهب بأوزان تتراوح من 1 جرام إلى 100 جرام

لا يجوز لأحد شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام

تقوم بوضع كارت البنك الصالح لإجراء عملية شراء في ماكينة بيع الذهب

تقوم باختيار عملية شراء ذهب

قم بتحديد نوع الذهب ووزنه وستحدد لك الماكينة قيمة الدفع

أدخل كلمة المرور الخاصة بكارت الدفع

ستقوم ماكينة ATM بخروج قطعة السبيكة الخاصة بالعميل.

وتهدف هذه الماكينة إلى تشجيع الأشخاص على الادخار في الذهب، وستتوفر في أماكن عامة مثل المولات الكبرى، وتكون متاحة طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة كما انها ستتيح للعملاء شراء الذهب وفقًا لميزانيتهم، حيث يمكنهم اختيار كمية الذهب التي يرغبون في شرائها من بين 10 خيارات متاحة تتراوح بين 1 جرام وحتى 100 جرام.

وأشار إلى أن هذه الماكينة تستخدم لأغراض الشراء فقط، ولا يمكن استخدامها لبيع الذهب.

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