طريقة الشراء من أول ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية.. مستشار التموين يوضح

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب عن طريقة عمل أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب موضحا أن عمل هذه الماكينة يشبه ماكينات صرف النقود في البنوك، وتتيح للأشخاص الراغبين في ادخار الذهب شراء سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية.
ولفت الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب في تصريحات لصدى البلد إلى أن عملية الشراء تتم عن طريق الضغط على خيار الشراء على شاشة الماكينة، ثم اختيار نوع المنتج المطلوب (سبيكة أو جنيه ذهب)، ثم اختيار الوزن المرغوب في الشراء، بعد ذلك، يقوم الشخص بإدخال بطاقة الدفع الخاصة به لدفع قيمة المشتريات وفقًا لسعر الجرام في ذلك الوقت.
خطوات شراء سبيكة ذهب أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب:
توفر الماكينة لبيع سبائك الذهب بأوزان تتراوح من 1 جرام إلى 100 جرام
لا يجوز لأحد شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام
تقوم بوضع كارت البنك الصالح لإجراء عملية شراء في ماكينة بيع الذهب
تقوم باختيار عملية شراء ذهب
قم بتحديد نوع الذهب ووزنه وستحدد لك الماكينة قيمة الدفع
أدخل كلمة المرور الخاصة بكارت الدفع
ستقوم ماكينة ATM بخروج قطعة السبيكة الخاصة بالعميل.
وتهدف هذه الماكينة إلى تشجيع الأشخاص على الادخار في الذهب، وستتوفر في أماكن عامة مثل المولات الكبرى، وتكون متاحة طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة كما انها ستتيح للعملاء شراء الذهب وفقًا لميزانيتهم، حيث يمكنهم اختيار كمية الذهب التي يرغبون في شرائها من بين 10 خيارات متاحة تتراوح بين 1 جرام وحتى 100 جرام.
وأشار إلى أن هذه الماكينة تستخدم لأغراض الشراء فقط، ولا يمكن استخدامها لبيع الذهب.