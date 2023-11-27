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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

ريال مدريد
ريال مدريد

دخل ريال مدريد في منافسة قوية مع ليفربول، من أجل التعاقد مع أحد نجوم ميلان.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد والريدز يتنافسان للحصول على خدمات الإيطالي فرانشيسكو كاماردا، مهاجم ميلان، صاحب الـ15 عاما.

وجاء ذلك عقب أيام قليلة من خوض كاماردا لمباراته الأولى مع الفريق الأول في ميلان أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى أن كاماردا يتواجد أيضا على طاولة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي وتشيلسي.

ويسعى ميلان بقوة لإقناع فرانشيسكو كاماردا بالتوقيع على أول عقد احترافي بعد أن يبلغ 16 عاما.

وذكر شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كاماردا المولود في 9 مارس 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر 15 عاما، و260 يوما.

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