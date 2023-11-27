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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على آخر الاستعدادات لتجهيز المقار الانتخابية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع موسع بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى والعقيد حسام مصباح وكيل إدارة الأمن الوطنى والعميد هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى القطاعات الخدمية.

استهلت " المحافظ " الاجتماع بالتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتجهيز المقار الانتخابية، لافتة الى أن المحافظة بها ١٠ لجان عامة و ١٤١ مركزا انتخابيا و ١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخبا وناخبة،  حيث أكدت على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية و تخصيص واماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم ، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة ، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى ، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات وأكدت على قطاع الكهرباء على انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال تلك الفترة وتوفير مولدات تحسبًا لحدوث أى طارئ ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتمركز معداتها بنقاط محددة وذلك لمواجهة سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه.

وأكدت " محافظ دمياط " على مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة اى طارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وأكدت على هيئة الإسعاف بالدفع بالسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات ، لافتة الى دور إدارة المرور فى وضع خطة مرورية لتسهيل حركة الانتقال إلى مقار الاقتراع ، وأكدت على رفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية واطلعت على خطة مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمنى لتوفير مناخ آمن وملائم للمواطنين أثناء عملية الاقتراع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير قواعد بيانات خاصة بذوى الهمم لتخصيص لجان خاصة بهم بالمقرات الانتخابية وتوفير أدوات للتصويت بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم ، وأكدت على دور المجلس القومى للمرأة فى متابعة سير العملية الانتخابية والمشاركة بها،  وأيضًا حث السيدات على الادالاء بأصواتهم.

وأكدت المحافظ أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، مؤكدة أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول،  وأشارت إلى ضرورة المرور الميدانى لمعاينة المقار، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.

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