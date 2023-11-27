مفاجأة.. مورينيو يعرض نفسه لتدريب منتخب البرازيل

كشف تقرير صحفي اليوم الإثنين، عن قيام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، بعرض نفسه على منتخب البرازيل، لتولي قيادته في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مورينيو مع روما، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن نيته عدم توقيع عقدٍ جديد.

وارتبط منتخب البرازيل بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لكن على ما يبدو أن الأخير ينوي الاستمرار مع الميرنجي.

وبحسب صحيفة "uol" البرتغالية، فإن مورينيو مهتم بتولي قيادة البرازيل، وقام بالفعل بعرض نفسه على منتخب السيليساو.

ويعتقد مورينيو، أنه مع روما لن يقدم جديد، بعدما قادهم لتحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ووصافة الدوري الأوروبي.

وأضاف التقرير، أن مورينيو لديه اعتقاد بأنه لن يعود لقيادة الفرق الكبرى في أوروبا.

ويرغب مورينيو في أن يكون المدرب الجديد للبرازيل في كوبا أمريكا المقبلة.

وأكد التقرير أنه لم يتم التواصل بين مورينيو والاتحاد البرازيلي حتى الآن، لكنه متحمس بشدة لذلك.