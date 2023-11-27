لتعميق العلاقات.. وكيل أول مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية

استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب شو ينج نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية، وذلك بمقر مجلس النواب.

في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عن ترحيبه بوفد مقاطعة جيانجسو الصينية في مقر مجلس النواب المصري مؤكداً أن اللقاء إنما يأتي استكمالاً لمسيرة العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر والصين، وفي هذا الإطار، قدم وكيل أول مجلس النواب التهنئة لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



خلال اللقاء، استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري مُحددات العلاقات المصرية –الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً أهمية تعزيز الزيارات البرلمانية والحزبية المُتبادلة بين مصر والصين باعتبارها أحد ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، كما دعا وكيل أول مجلس النواب إلى تفعيل دور آلية التبادل الدوري المصري – الصيني وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الصينية.

المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب



من جانبها، عبرت نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية عن بالغ شكرها لتلك الزيارة في ضوء العلاقات التاريخية الصينية – المصرية داعية إلى تعميق تلك العلاقات في ضوء توجيهات القيادة السياسية الصينية بذلك اتصالاً بتوافق إرادة ورؤى الدولتين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، كما استعرضت المسئولة الصينية مجالات التعاون بين مصر ومُقاطعة جيانجسو وسُبل تعزيزها بما يصب في صالح العلاقات المصرية الصينية.