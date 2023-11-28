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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تشارك في مؤتمر المناخ 28

مجموعة البنك الإسلامي
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28، وذلك خلال الفترة من 1 - 2 ديسمبر 2023، بدبي، في الإمارات العربية المتحدة.

 وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يصاحب المؤتمر التوقيع على اتفاقية الانضمام إلى منصة تمويل تحول نظام الطاقة التي تدار من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وستستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 حدثين مهمين سيتناولان سياستها الرائدة في مجال تغير المناخ وإطارها البيئي والاجتماعي والحوكمة والقضايا والجوانب الحاسمة لتمويل المناخ والتخفيف من آثاره.

ويعقد الحدث الأول بعنوان "التجميع وقابلية التوسع في تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية" وسيتناول الموضوعات الحيوية للتجميع وقابلية التوسع في تمويل المناخ و سيقدم الخبراء رؤى وإستراتيجيات قيمة تهدف إلى تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية المستدامة.

أما الحدث الثاني بعنوان "التحديات الحيوية لإزالة المخاطر في سد فجوة تمويل المناخ للتخفيف" سيسلط الضوء على الأهمية المحورية لإزالة المخاطر في معالجة الفجوة الكبيرة في تمويل المناخ وتقديم حلول مبتكرة لتسهيل تمويل المناخ على نطاق أوسع.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي أن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 تمثل مناسبة بالغة الأهمية في الجهود العالمية ضد تغير المناخ وإطلاق سياسة تغير المناخ والالتزام تجاه منصة تمويل لتسريع تحول نظام الطاقة.

المؤسسة الاسلامية الإسلامية لتأمين الاستثمار الصادرات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الامارات

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