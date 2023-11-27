أمين حزب الاتحاد بسوهاج: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال الطفرة التنموية

أكد عامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد، ضرورة الاتحاد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة التنمية وإعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية الطبيعي، مضيفا: "نعلن تأييدنا المطلق للرئيس السيسي الذي سيسجل التاريخ ما حققه من إنجازات بحروف من نور".

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، ورضا عبد الرحيم، أمين عام حزب مصر القومي بسوهاج، وأحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

وأشار أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، إلى أن 25 ألف عضو بحزب الاتحاد يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نقل مصر إلى الإستقرار والأمن، آملين في استكمال معه الطفرة التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ودعا عامر أبو زيد، المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و 11 و 12، للرد على المشككين وأصحاب الشائعات.