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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان عماد الشنفري في ندوته بشرم الشيخ: المسرح العماني ظُلم لفترات طويلة

عماد الشنفري
عماد الشنفري

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنان العماني عماد الشنفري، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية نانيس أيمن.

واستهلت نانيس أيمن كلامها قائلة: أعتدنا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن يقوم بتكريم قامات مسرحية كبيرة، فاليوم سيتم تكريم الفنان العماني عماد الشنفري، وهو واحد من أهم فناني المسرح العماني، فقد استطاع أن يجعل للمسرح العماني تواجدا في معظم المحافل المسرحية.

وقال الفنان عماد الشنفري: أشكر كل  القائمين علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي؛ لأنهم دائما حرصين علي اختيار مكرمين أثروا الحركة المسرحية العربية بالعديد من الإسهامات ، وقد تعلمت علي يد أساتذة كثيرة وعلي رأسهم، الأستاذ محمد الخطيب من مصر، وقد التقينا به في مصر وهو من محافظة بالصعيد، وتعلمنا علي  يده المسرح وأنشأنا من خلاله الفرق المسرحية ، وكنا نفتخر باستادنا محمد الخطيب في كل مكان وأصبحنا اليوم نقدم لهم الشكر في  هذه المناسبات المسرحية وستظل ذكراهم في تاريخنا.

 

وأضاف الشنفري : الفرق المسرحية هي عبارة عن بداية الاحتراف بين مسرح الشباب والمدرسي ، وهي التأهيل الحقيقي للفنان ، وأنا قد تخرجت من كلية التجارة ودرست إدارة الأعمال ، وشاءت الأقدار أنني تعرفت علي البروفيسور عوني كرومي ، والذي تعلمت علي يده الكثير في المسرح وأثر أيضا في حياتي الفنية .

وتابع : عندما أكتب نصاً مسرحياً ، أكتبه بعين المؤلف فقط، وليس بعين المخرج ، لأن هناك نصوصاً عندما تكتبها بعين المخرج بيضيع النص ، ولكن أيضا الكتابة بعين المؤلف فقط وأنت مخرج هو أمر ليس سهلاً علي الإطلاق ، وحلمي أن يتواجد المسرح العماني في مختلف المهرجانات ، والمسرح العماني ظلم في فترات طويلة ، ولم يتم تسليط الضوء علي المسرح العماني بشكل كبير .

وعن الجوائز الذي حصل عليها قال : جائزة السلطان قابوس هي من أفضل الجوائز وجائزة افتخر بيها، وهي من فتحت لي الأفاق في مجالات اخري ، وهناك جوائز اخري مثل جائزة الشارقة للتأليف المسرحي ، فالشارقة كانت ومازلت هي البوابة الرئيسة لسلطنة عمان ، وكانت أول  جائزة  أحصل عليها هي جائزة الشيخ السلطان القاسمي وهي من دفعتني إلي الأمام .

وأختتم الندوة المخرج والفنان مازن الغرباوي قائلا : الفنان عماد الشنفري يمثل مرحلة هامة في تاريخ المسرح العماني والمسرح الخليجي ، هو رجل مؤسس ومطور ، ونبارك  له تكريمه بدرع سميحة أيوب التقديري ، وعماد الشنفري هو محب للجميع يتمتع بكرم ومكارم أخلاق تعكس أنه سفير للإنسان العماني ، فهو رجل يعكس قمة الذوق والطيبة والمحبة والإحتواء .

عماد الشنفري

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