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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح هامة للقيادة فى الطقس السيئ

الشبورة
الشبورة

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، مع نشاط للرياح يصاحبه سحب رعدية، مثيرة للرمال والآتربة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى الضباب في الصباح الباكر.

نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة:

- خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة.

- إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

- استخدام  أنوار الانتظار.

- فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

- الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

الأرصاد الجوية الشبورة المائية الطقس السئ الطرق الرئيسية أمطار في المحافظات تجاوز السرعة تحذيرات الارصاد هيئة الأرصاد الجوية خفض سرعة السيارة رسالة عاجلة

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