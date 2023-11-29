عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين ، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

وقال زنيتا في تصريح خاص لصدى البلد": كنا بنصور مشاهد في الفيلا ، وكان هناك مشهد يجمعه بالفنان شريف منير وكانت ستدخل عليهم الفنانة نانسي هلال ولكنها لم تلحق".

وتابع :" شعر بتعب شديد وقالي عاوز أقعد على الكرسي ، وكان معه ابنه ولكن بعد ذلك سقط على الارض، وقام الفنان شريف منير بجس نبضه ولكنه وجده انقطع وعاد مرة اخرى ليتم نقله لمستشفى زايد حيث توفى هناك".

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