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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

الفنان طارق عبدالعزيز
الفنان طارق عبدالعزيز

كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين ، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

كان زي الفل.. أشرف زكي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

وقال زنيتا في تصريح خاص لصدى البلد": كنا بنصور مشاهد في الفيلا ، وكان هناك مشهد يجمعه بالفنان شريف منير وكانت ستدخل عليهم الفنانة نانسي هلال ولكنها لم تلحق".

وتابع :" شعر بتعب شديد وقالي عاوز أقعد على الكرسي ، وكان معه ابنه ولكن بعد ذلك سقط على الارض، وقام الفنان شريف منير بجس نبضه ولكنه وجده انقطع وعاد مرة اخرى ليتم نقله لمستشفى زايد حيث توفى هناك".

ولمتابعة المزيد حول اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز .. تابع الفيديو جراف.

طارق عبد العزيز وبقينا اثنين اللحظات الأخيرة هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين

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