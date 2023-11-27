أزمة في إسرائيل بسبب العدوان على غزة والحل يأتي من الهند والفلبين.. تفاصيل

تواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أزمة نقص في العمالة بسبب رحيل ما يقرب من 17 ألف عامل أجنبي إلى جانب منع دخول 85 ألف عامل فلسطيني مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت موقع "آي 24" العبري، في تقرير اليوم الاثنين، أن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت إلى مغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي.

وقال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف " العبري، إنه غادر البلاد 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض، إضافة الى عدم سماح دخول 85 الف عامل فلسطيني من الضفة الغربية الى إسرائيل وبذلك هناك نقص بنحو 100 الف عامل أجنبي وفلسطيني حاليا.

وبعدما استفحلت الأزمة، بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في مخاطبة دول تجمعها بتل أبيب علاقات جيدة لتعويض هذا النقص، وبالفعل استقدمت حوالي 4 آلاف عامل من الهند والفلبين وسريلانكا وأوزبكستان.

واتجهت السلطات الإسرائيلية إلى قارة أفريقيا، في محاولة لسد النقص ووصل بالفعل عمال في الزراعة من زامبيا ومالاوي، إلى جانب بدء اتصالات لإحضار عمال من مولدوفا وجورجيا.