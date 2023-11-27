شاهد| اللحظات الأولى لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن 11 رهينة إسرائيلية تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي وهم في طريقهم إلى تل أبيب.

ونشر موقع "آي 24" العبري، أسماء وأعمال الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهم الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل بين الاحتلال والمقاومة.

إيما ويولي كونيو، توأمان بعمر 3 سنوات

شارون ألوني كونيو، 34

يوفال إنجل، 11

ميكا إنجل، 18

كارينا إنجل بارت، 51

أو يعقوب، 16

ياغيل يعقوب، 12

إيريز كالديرون، 12

سحر كالديرون، 16

إيتان ياحالومي، 12

وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمد أيام، واستشهد خلال العدوان حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب.

واتفق الجانبان على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، بعد جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا.