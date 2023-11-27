منتخب الصالات يهزم السعودية وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى، فوزا كبيرًا على منتخب السعودية الأوليمبى بنتيجة 8 أهداف دون رد في المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في اطار خطة اعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

سجل أهداف منتخب مصر كلا من خالد وليد هاتريك، أحمد على هدف،إبراهيم السيد هدف، صلاح فرج الله،مصطفى حسانين هدفين.

أشرك الجهاز الفنى للمنتخب العناصر الجديدة التى تم ضمها من المعسكر الأخير ، وخاصة وان هناك لاعبين صغار السن لم يسبق لهم الإنضمام لصفوف المنتخب.

يضم الجهاز الفنى المعاون كلاً من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهات.