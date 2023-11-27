وكيل تعليم الغربية: الانتهاء من إجراءات التعاقد للمدرسين بمسابقة 30 ألف معلم

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الأولى"، والذين اجتازوا المسابقة لتخصصات معلم فصل مساعد، ومعلم مساعد رياض أطفال، حيث صدر القرار الوزاري رقم ١٩٠ بتاريخ 4/10/2023 والمتضمن شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لعدد 814 على مستوى محافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشار وكيل الوزارة أنه سيتم استلام جميع معلمي المسابقة، العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية، وفقاً لمعدلات العجز والزيادة في تلك التخصصات، وذلك وفق تعليمات معالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الجدير بالذكر، أن قرار التعاقد الخاص بالسادة معلمي مسابقة 30 ألف معلم مساعد، قد تم اعتماده من معالي الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وسيتم استلام العمل فور استيفاء المعلمين المتقدمين كافة مسوغات التعاقد، وهي كالتالي:

1- أصل المؤهل الدراسي.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.

6- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

8- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

9- الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين/المعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد. (سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد).