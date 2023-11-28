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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتصاره الأول.. مدرب الدحيل القطري: علينا علاج الأخطاء

مدرب الدحيل
مدرب الدحيل

أكد الفرنسي كريستوف جالتيه مدرب الدحيل القطري أنه سعيد بالانتصار على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي (2-0)، لكنه أضاف “علينا علاج الأخطاء”، “نعلم أن حظوظنا تضاؤلت في الصعود”. 

وسجل الدحيل القطري انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا وتغلب على ضيفه ‏استقلال دوشنبه من طاجيكستان في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة للبطولة ‏القارية.

 

وتألق اللاعب مايكل أولونجا يتألق وحقق الفوز لفريقه الدحيل القطري بثنائية نظيفة. 

 

مدرب الدحيل: عانينا من صعوبات 

 

وقال جالتيه في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل عقب المباراة: "عانينا من صعوبات في بداية اللقاء ولم نكن جيدين على مستوى الانتشار في الملعب".

 

وأضاف: "لم أكن راضيًا عن تصرفات بعض لاعبينا، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وانتشرنا بشكل جيد ونجحنا في تسجيل الأهداف، وقدمنا شوطًا ثانيًا أفضل من الأول".

 

وأوضح: "لم ندخل بهذا التشكيل في أي مباراة من قبل، ولهذا فالجميع شاهد الفارق في الأداء بالشوط الثاني حيث كانت هناك ردة فعل من اللاعبين وصنعنا الفرص ونجحنا في الوصول للشباك".

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النصر السعودي يتصدر 

 

وتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، عقب تعادله للمرة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، ويحل برسيبوليس بالمركز ‏الثاني برصيد ثمان نقاط‎.‎

 

وكان النصر ضمن التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية، قبل تلك الجولة، قبل أن يلتحق به برسيبوليس في الأدوار الإقصائية بفضل نقطة التعادل التي حصدها أمس.

 

وكان نادي الدحيل القطري ثالث جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) برصيد 4 نقاط، ينتظر هدية من النصر بتحقيقه للفوز على برسيبوليس، من أجل المنافسة على ورقة العبور إلى الدور التالي خلال الجولة الأخيرة، إلا أن آماله تلاشت بانتهاء المباراة بالتعادل.

مدرب الدحيل
الدحيل استقلال دوشنبه دوري أبطال آسيا مايكل أولونجا جالتيه

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