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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو وماني.. النصر السعودي بالقوة الضاربة أمام بيرسبوليس الإيراني

رونالدو
رونالدو

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع:
أيمن يحيى، علي لاجامي، إيمريك لابورت، سلطان الغنام

خط الوسط:
مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، سامي النجعي

خط الهجوم:
ساديو ماني، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو

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