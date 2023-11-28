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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب.. مجدي كامل ومها أحمد يحتفلان بعيد ميلاد نجلهما

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدة البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة من أبرزها، ما يلي:

 

برفقة حسام حبيب.. أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، للمشاركة في حفل روائع السنباطي والمقرر إقامته في 30 من شهر نوفمبر الجاري.

 

مشوار البريطانية تيلدا سوينتون في مهرجان مراكش

أبرزت الممثلة البريطانية الشهيرة، تيلدا سوينتون، امس الاثنين بمراكش، أن نجاح المشاريع السينمائية رهين بإرساء تواصل ناجع بين أطقمها.

 

تفاصيل برنامج سينما علي بدرخان في زاوية

أعلنت سينما زاوية عن برنامج شهر ديسمبر الذي يتضمن "سينما علي بدرخان"، و إحتفاءا بالمخرج يعرض ٥ من أفلامه وهم: الحب الذي كان، الكرنك، شفيقة ومتولي، أهل القمة والجوع.

 

مجدي كامل ومها أحمد يحتفلان بعيد ميلاد نجلهما

احتفل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد بعيد ميلاد نجلهم، ونشروا عدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبث مباشر من الإحتفال.

 

في ذكرى وفاة شادية.. طارق الشناوي يكشف أسرارا من حياتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة شادية التي اثرت الغناء والسينما بالعديد من الأعمال الهامة التي بقيت خالدة حتى الان

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