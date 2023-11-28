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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل برنامج سينما علي بدرخان في زاوية

علي بدرخان
علي بدرخان

أعلنت سينما زاوية عن برنامج شهر ديسمبر الذي يتضمن "سينما علي بدرخان"، و إحتفاءا بالمخرج يعرض ٥ من أفلامه وهم: الحب الذي كان، الكرنك، شفيقة ومتولي، أهل القمة والجوع.

قدم علي بدرخان عشر أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة في عام ١٩٦٧، و سفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.

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 المخرج علي بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج في المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

 أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) فى سنة 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقة ومتولى، الجوع، الراعي والنساء". أخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

السينما الإيطالية الراعي والنساء المخرج علي بدرخان المعهد العالي للسينما دور العرض المصرية

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