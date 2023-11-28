طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

يعد مصطلح الجمعة السوداء كما هو معروف في أمريكا، أو الجمعة البيضاء كما هو معروف بالدول العربية، الأكثر شهرة في شهر نوفمبر، وسمي هذا اليوم بالجمعة السوداء من قبل قوات الشرطة الأمريكية، بسبب الأزدحامات المرورية الشديدة لهذا اليوم بسبب التسوق حتى لا تنتهي العروض بالمحلات التجارية والمولات.

البحث عن الجمعة البيضاء

الجمعة السوداء أو البيضاء

ويعد هذا اليوم هو أكثر أيام التسوق ازدحاماً في العام منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث بدأ العديد من تجار التجزئة في تقديم خصومات خاصة وفتح متاجرهم في وقت مبكر لجذب أكبر عدد ممكن من المتسوقين.

هل أصبح البلاك فراي دي ظاهرة؟

وعلى الرغم من كونه لا يزال أكبر يوم في السنة بالنسبة لتجار التجزئة في الولايات المتحدة، فقد ساعد ظهور التجارة الإلكترونية في أن يصبح مفهوم خصومات الجمعة السوداء ظاهرة عالمية على مدى العقد الماضي.

لماذا تراجع أهتمام المستهلك بخصومات الجمعة البيضاء؟

ووفقاً للرسم البياني الذي أعدته "Statista"، استناداً إلى اتجاهات بحث "جوجل"، فإن الجمعة البيضاء تتزايد كل عام من حيث اهتمام المستهلكين، حتى وصل وباء كورونا في نوفمبر 2020، حيث انخفض الاهتمام بالبحث على "جوجل" عن مصطلح "الجمعة البيضاء" بأكثر من 30% عن مستوى 2019 واستمر الاتجاه الهبوطي في عامي 2021 و2022، عندما انخفض حجم البحث العالمي إلى 60 و53% من ذروة عام 2019.

وتشير البيانات الأولية لعام 2023 إلى أن هذا الاتجاه مستمر هذا العام، ولكن هل يفقد المستهلكون اهتمامهم بصفقات الجمعة البيضاء أم أنها ببساطة منتشرة في كل مكان لدرجة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى البحث عنها؟ ويشير النظر إلى مستويات الإنفاق الإجمالية إلى أن الخيار الأخير صحيح.

الشراء عبر الإنترنت

ووفقاً لـ "Adobe Analytics"، وصل الإنفاق عبر الإنترنت في الجمعة البيضاء و"Cyber Monday" في الولايات المتحدة إلى أرقام قياسية جديدة في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر هذا العام.

الجمعة البيضاء

تخفيضات الجمعة البيضاء تصل لـ 70%

قدمت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، كل ما يتعلق بتخفيضات الجمعة البيضاء وموعد التطبيق، مؤكدة ،خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قررت تعديل اسم الجمعة السوداء إلى الجمعة البيضاء كنوع من التفاؤل.

ولفتت إلى أن تخفيضات الجمعة البيضاء تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر، مؤكدة أنه يتم تقديم تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، والتي تتزامن مع بداية موسم الشتاء، مضيفه أن الجمعة البيضاء تعتبر فرصة كبيرة لتنشيط حركة المبيعات خلال تلك الفترة التي تسبق موسم أعياد وكريسماس.

وطمأنت عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية، المواطنين بأن أي عروض أو تخفيضات يقدمها التجار يكون عليها رقابة شديدة، مشددة على ضرورة التأكد من وجود الأسعار على المنتج قبل وبعد التخفيض.

وأشارت سماح هيكل، إلى أن تخفيضات أسعار الجمعة البيضاء، يكون ليوم واحد فقط وأحيانا يمتد لفترة، مؤكدة أن ذروة التخفيضات تكون يوم الجمعة، تصل إلى 70% وفي بعض المحال الكبيرة يتم وضع نسب تخفيضات كبيرة على كل المنتجات الجديدة للموسم الشتوي، وهناك محال تضع التخفيضات على بعض المنتجات بنسب متفاوتة.