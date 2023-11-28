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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 3 درجات يضرب سوريا

ارشيفي
ارشيفي

رصدت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل بسوريا هزة أرضية بقوة 3 ريختر مركزها شمال غرب طرطوس على بعد 37 كم في البحر المتوسط وذلك عند الساعة 18:26 مساء أمس.

كما سجلت محطات الرصد أيضا هزة أرضية في تركيا بقدر 3.3 ريختر الساعة 4:32 صباح اليوم .

كانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ذكرت في وقت سابق ، إن زلزالا ضرب محافظة ملاطية شرقي تركيا.

وبينت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 16.13 بالتوقيت المحلي في منطقة يشيلورت بمحافظة ملاطية.

وأشارت إلي أن مصدر الزلزال على عمق 7.55 كيلومترا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة في وقت سابق هذا العام و بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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