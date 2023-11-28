150 شهيدا.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في حي الصبرا منذ بداية العدوان

ذكرت قناة “الميادين” أنه تم اكتشاف مجرزة ارتكبها الاحتلال في حي الصبرا، بلغ عدد شهدائها نحو 150 فلسطينياً خلال العدوان.

وكانت وكالة “معا” الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق الأسيرات الخمسين المرشحات للإفراج عنهن ضمن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل مع حركة حماس، وذلك استكمالاً لقائمة الـ 300 أسيراً وأسيرة التي تم نشرها استعداداً للمرحلة الأولى.

وقالت "معا" إنه لن يتم إطلاق سراح الأسيرات إلا بعد الساعة 17:00 على الأقل.

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، فيما أضيفت 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة التبادل، في وقت تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

وأوضحت "معا" أن القائمة في معظمها تتكون من أسرى تقل أعمارهم عن 18 عاما والنساء.

ومن بين الأسرى المدرجين في القائمة لا يوجد أسرى مدانون بجريمة قتل، وأخطر جريمة في القائمة هي محاولة قتل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأدرجت الحكومة الإسرائيلية الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث، ضمن قائمة الـ 50 أسيرة فلسطينية التي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية داخل إسرائيل، حيث اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ومن بين الأسيرات شاتيلا سليمان محمد أبو عيادة، أدينت بمحاولة قتل بعد طعن وإصابة إسرائيلي في منطقة في عام 2016.

وتقضي “أبو عيادة”، وهي من سكان الضفة الغربية وتبلغ من العمر 30 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا.

