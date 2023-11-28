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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوكالة الأمريكية للتنمية : تحويل القاهرة التاريخية إلى منطقة عالمية ساحرة

جانب من المنتدي
جانب من المنتدي

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن مصر تقوم بتوسيع عروضها السياحية ، اليوم المؤتمر سيعرض الكثير من الفرص عبر التركيز على مصر التاريخية التى نهدف الي الاستثمار فيها لجذب ملايين السياح.

جاء ذلك خلال كلمة له في منتدي الاستثمار في التراث السياحي والثقافي بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي. 

ولفت جونز، إلى أن هناك كثير من المناطق الثقافية ويشهد اليوم مزيد من الفرص وسنعرض خريطة للاستثمار أبرزها المطاعم والأعمال اليدوية والمعارض .

وأشار شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن المنتدي يتعلق بصناعة الضيافة موجها الشكر لوزير السياحة والآثار أحمد عيسي،  حيث ينضم إلينا كثير من القيادات السياحية ، وهناك تطور في هذه المنطقة عبر رؤي الاستثمار في القاهرة التاريخية.

ولفت إلى أن اليوم نتحدث عن شراكة هامة مع مصر في الثقافة والسياحة،  ونعمل سويا بشكل جيد لجذب ملايين السياح في ٢٠٢٨ والتى تحدث وزير السياحة والآثار احمد عيسي عن مزيد من الفرص السياحية .

وأشار إلي أن هناك مناطق منافسة مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان ، لافتا أن دعم القطاع الخاص لجذب مزيد من السياح عبر العالم لندرك أن هناك أكثر من ١٠٠ مليون دولار لإعادة تأهيل المناطق السياحية.

شدد على أننت سنعمل مع الحكومة المصرية على تحويل القاهرة التاريخية الي منطقة عالمية ساحرة، على أن يكون القطاع الخاص هو مفتاح ذلك العمل .

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