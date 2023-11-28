عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. انعقاد الاجتماع السنوي للمركز الإقليمي الافريقي لمكافحة الجريمة المنظمة بالقاهرة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ينعقد في القاهرة اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الدوري السنوي، لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والتابع للاتحاد الافريقي، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والغير شرعية، بحضور الدول الأعضاء وعددهم 12 دول أفريقية.

ويناقش المؤتمر خلال اجتماعه السنوي، لهذا العام بالقاهرة، والذي ينعقد على مدار يومين، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، قضايا الجريمة المنظمة على مستوى الدول الأعضاء والعوامل المشتركة وكيفية إيجاد حلول لمكافحة هذه الجرائم.

ويستعرض الاجتماع أيضا، الجهود المصرية للحد من عمليات الهجرة الغير الشرعية، وأيضا أساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون الداخلي إزاء تلك الجهود.

ويهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

وينعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الأنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.

وتعد مصر هي إحدى الدول التي أهمية إنشاء أنظمة حماية من مخاطر الجريمة المنظمة حيث وضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأحد مكونات الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2023، حيث  تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2023) والتي تتضمن أهدافا طموحة لإنهاء العنف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

ترشيحاتنا

سعر مرتفع للفائدة.. ما أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا؟

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

منظمة الأونروا : الأوضاع في غزة سيئة للغاية

تعرف على المنح التنافسية للعام الدراسي 2025/2024 المقدمة من دولة المجر

الفصائل الفلسطينية تثمن الدور المصري والقطري في تحقيق الهدنة المؤقتة

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ