مصر قدمت الكثير للدول الأفريقية.. انطلاق اجتماع مكافحة الجريمة المنظمة بالقاهرة

انطلق منذ قليل، الاجتماع الدوري لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والتابع للاتحاد الافريقي، بحضور 12 دولة أفريقية بينها مصر، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجريمة المنظمة على مستوى القارة الأفريقية.

وافتتح “Herve Jauet” المدير الفني لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، أعمال الاجتماع الدوري الذي ينعقد على مدار يومين، معربا عن سعادته بانعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في القاهرة، وأكد على أهمية الدور المصري في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر ودورها الفعال على مدار السنوات الأخيرة في دعم الدول بالخبرات والتجارب حول هذا الشأن.

وقال “Herve Jauet”، إن مصر تقدم مساعدات كثيرة في برنامج مكافحة الجريمة المنظمة، وسبق لها وأن استضافت اجتماعات ودورات عدة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية على أنظمة وبرامج مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.

وتابع: لدينا يومان عمل في القاهرة، سوف يكون هناك تبادل خلالهما لما قام به الدول الأعضاء من ضباط الاتصال من جهود خلال الفترة الماضية منذ أخر اجتماع العام الماضي، وأيضا نريد أن نسمع من مصر كيفية عمل المؤسسات والأجهزة من أجل الوصول للمعلومات للعثور على هذه الشبكات الإجرامية والقضاء عليها.

وأشار المدير الفني لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى أن هذا المركز يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية، لصالح الدول الأعضاء وهو ما يتطلب من الجميع التضافر من أجل بذل الجهود في هذا الشأن.

ويهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

وينعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الأنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.

وتعد مصر هي إحدى الدول التي أهمية إنشاء أنظمة حماية من مخاطر الجريمة المنظمة حيث وضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأحد مكونات الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2023، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2023) والتي تتضمن أهدافا طموحة لإنهاء العنف.