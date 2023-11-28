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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص في عواصف ثلجية بأوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، اليوم الثلاثاء، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في عواصف ثلجية في أوكرانيا، بعد أن اجتاحت رياح جليدية وعواصف البلاد منذ يوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق.

وكان جنوب أوكرانيا هو الأكثر تضررا، وخاصة منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود. وانزلقت سيارات وحافلات من الطرق المتجمدة إلى الحقول وواجهت الشرطة الرياح العاتية لسحب المركبات.

وكتب كليمينكو على تطبيق تليجرام أنه نتيجة لتدهور الأحوال الجوية، توفي 10 أشخاص في مناطق أوديسا وخاركيف وميكوليف وكييف.

وأضاف أن هناك 23 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان.

وقال كليمينكو إن الكهرباء انقطعت عن 411 قرية في 11 منطقة، وتم إنقاذ أكثر من 1500 مركبة.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا حيث توفي خمسة أشخاص بسبب الطقس، إنه تم إنقاذ ما يقرب من 2500 شخص بعد أن حوصروا بسبب الثلوج.

ولفت كيبر عبر تطبيق تليجرام إلى أنه تم سحب 849 مركبة، بما في ذلك 24 حافلة و17 سيارة إسعاف، مضيفا أن أكثر من 300 مستوطنة في منطقته انقطعت عن الكهرباء.

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