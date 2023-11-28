محافظ الشرقية: نقل سويقة أبوصيام بوسط مدينة أبو حماد لتحقيق سيولة مرورية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد بنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة لخلق السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات وتوفير عبور أمن للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتشكيل فريق عمل لنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة والتي تسببت في حدوث تكدسات وإعاقة لحركة المارة والسيارات على مدار سنوات طويلة حيث تم نقل السويقه إلى قطعة أرض بعيداً عن الطريق الرئيسي وتم التنبيه علي الباعة بعدم افتراش مكان السوق القديم بعد أن تم توفير مكان بديل لهم داخل المدينة لممارسة انشطتهم التجارية المختلفة.

وأكد محافظ الشرقية أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة والطرق الرئيسية وذلك للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.