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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«السينما والجندية المصرية».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت" بين الواقع والخيال» للكاتب صلاح محمد علي، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.


ويستعرض الكتاب الأفلام التي تناولت الجندية المصرية أو اقتربت منها أو روح الجندية المصرية وعقيدتها القتالية، وكيف تم توظيف تلك الأفلام لرفع الروح المعنوية وتسجيل المعارف العسكرية وبطولات الجندية المصرية، كما يستعرض صورة الإنسان المصري المكافح والمقاتل من أجل سلامة أراضيه واستقلال بلاده.

وأيضا يستعرض الكتاب الأفلام التي تؤكد على الصفات الإيجابية في الإنسان المصري في ساحة المعركة والشرف، وتبرز ما يتمتع به من قدرات قتالية واستعداد للتضحية بالروح والابن والأب والشقيق من أجل سيادة الوطن الغالي، مما يعطي صورة إيجابية للإنسان المصري الذي لا يقبل الهزيمة ولا يخشى مواجهة أقوى الدول وويلات الحروب، مؤكدة مدى استيعاب الجندي المصري للعصر بكل إنجازاته الحضارية.

ويتوقف الكتاب عند حدود السينما الروائية والأفلام السينمائية الروائية، ومنها فيلم أبناء الصمت (إخراج محمد راضي ١٩٧٤م)، الذي تناول حرب الاستنزاف أو الحرب المستحيلة، وحرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣م، والانتصار والعبور العظيم بين الواقع والخيال.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين السينما والجندية المصرية أبناء الصمت الواقع والخيال صلاح محمد علي نصر أكتوبر المجيد

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