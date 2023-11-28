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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى هدنة طويلة الأجل في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة  الفلسطينية.

وفي بيان، قبل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال جوتيريش إن الفلسطينيين يقاومون "واحدا من أحلك الفصول" في تاريخهم.

وأدان جوتيريش أيضا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر لكنه شدد على أنه "لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وتعرض الأمين العام للأمم المتحدة لانتقادات متكررة من قبل إسرائيل لتبريره هجوم حماس - الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر  240 رهينة، معتبرا أنه لم "يحدث من فراغ".

كما دعا إلى "وقف إطلاق النار الإنساني على المدى الطويل، والوصول غير المقيد للمساعدات المنقذة للحياة، والإفراج عن جميع الرهائن، وحماية المدنيين، وإنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

ومؤخرا، اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت حتى يوم الأربعاء، مع المزيد من عمليات الإفراج المخطط لها عن الرهائن المحتجزين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. لكن إسرائيل تعهدت باستئناف الحرب لتدمير حماس بمجرد توقفها عن إطلاق سراح الرهائن.

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