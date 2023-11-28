القبض على تاجري مخدرات وسلاح بحوزتهما مضبوطات بقيمة 6 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويج المواد المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

واستهدفت الأجهزة الأمنية العنصرين وتم ضبطهما وهما (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم، وبحوزته (29 بندقية آلية - 910 خزينة لبندقية آلية) مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سوهاج أول.. وبحوزته (2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة لبندقية آلية – 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - 4500 قرص لمخدر التامول).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6,100,000) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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