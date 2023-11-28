حملات أمنية مكبرة على مروجى المخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر ، المنوفية) جهودهما لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الأيس"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.