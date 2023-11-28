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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجي خائن ولن أتركه.. زوجة داني ألفيش تسانده بعد سجنه بسبب اغ.تصابه فتاة

داني الفيش وزوجته
داني الفيش وزوجته

قرر القضاء الإسباني، الإبقاء على البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، في السجن قيد الحبس وسط تحقيقات بشأن ادعاءات حول تورطه في واقعة اغتصاب.

وأُلقي القبض علىه في برشلونة الشهر الماضي، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في حمام بملهى ليلي في مدينة برشلونة. 
 

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وكشفت عارضة الأزياء البرازيلية جوانا سانز أنها لن تتخلى عن زوجها داني ألفيش، المتواجد في السجن منذ يناير الماضي بتهمة اغ.تصاب فتاة ليلة 30 ديسمبر 2022 في ملهى ليلي ببرشلونة الإسبانية.

واعتادت جوانا سانز على اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعرها، قبل أن تقرر عارضة الأزياء، مناقشة جميع القضايا المحيطة بقضية الاغ.تصاب المزعومة التي أبقت داني ألفيش في السجن منذ يناير الماضي، عبر برنامج تلفزيوني.

ورفضت زوجة ألفيش الحديث عن الأمور القضائية الخاصة باللاعب السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل، وقالت: سأتحدث فقط عما يجب أن أفعله، وهو الخيانة الزوجية.

وأضافت: لن أتحدث عن الموضوع القضائي، فهو ليس مسؤوليتي، إنه في يد العدالة والعدالة ستحله، في البداية بكيت كثيرا بسبب ما حدث، ولكني لم أعد أبكي، الخيانة اسوأ شيء يمكن أن تحدث لأي شخص في الحياة.

ورغم ذلك، شددت جوانا على أنها ستدعم زوجها دائما: لن أتركه، سيتم حل الأمور، وأتمنى له الأفضل. 




اتهامات خطيرة للنجم داني ألفيش
 

ورفض القضاة طلب فريق الدفاع الخاص بالمدافع السابق لبرشلونة داني ألفيش، بشأن الإفراج عنه.

ونفي داني ألفيش التهمة قبل أن يؤكد محاميه في وقت لاحق أن موكله تجمعه علاقة بعد موافقة المجني عليها.

وقضت المحكمة ببقاء داني ألفيش في الحبس نظرا لخطورة الاتهامات المنسوبة إليه وإمكانية رحيله عن إسبانيا.

واقترح فريق دفاع داني ألفيش خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي أن يسلم المدافع البرازيلي جواز سفره وأن يمثل بنفسه بشكل دوري أمام الشرطة، ولكن القضاة رأوا أن الأموال التي بحوزة ألفيش قد تمكنه من مغادرة البلاد.

وأصبح داني ألفيش الذي سبق له اللعب لفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأشبيلية الإسباني، أكبر لاعب يشارك في كأس العالم مع منتخب البرازيل عندما خاض مع الفريق المباراة أمام الكاميرون في مونديال قطر 2022 .
 


داني الفيش وزوجته في مصر



وفي وقت سابق، نشرت جوانا سانز صورة مع دانى ألفيس أمام الأهرامات وأبو الهول وعلقت قائلة: "أحب اكتشاف أماكن جديدة بين يديك.. هل يمكن أن تكون هناك سفريات أفضل؟ فهو يلتقط لى صورا، ويضحك، يعطينى الحب".

ومن خلال "ستورى" انستجرام، ظهر الثنائى فى الأقصر لمشاهدة الأثار المصرية القديمة، بعدما قضيا 3 أيام فى القاهرة.

وكان لاعب الكرة البرازيلى قد زار المتحف المصرى بالتحرير، تضمنت زيارة آثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقد أبدى ألفيس إعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعات المتحف.

داني الفيش برشلونة السجن اغتصاب جوانا سانز

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