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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محافظ جنوب سيناء يستقبل نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

صدى البلد

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مع كوكبة من نجوم المسرح من كل أنحاء العالم، للتأكيد علي ترحيبه بكل نجوم العالم من أسبانيا ورومانيا وإيطاليا وكوسوفو والكويت وسلطنة عمان ، ومن مصر حضرت الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج خالد جلال والدكتورة إنجي البستاوي.


وقدم المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على دعمه ومساندته لإنجاح المهرجان وتم منحه درع المهرجان تكريما للواء خالد فودة ودعمه للمهرجان واحتفاء واحتفالا بحصوله علي درجة الدكتوراه. 

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح النسخة الثامنة من المهرجان علي أرض مدينة شرم الشيخ  تحت شعار " المسرح من أجل الانسانية" متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل دورة .

وتقام الدورة الثامنة من المهرجان علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.

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