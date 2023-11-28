تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

قدمت نورهان عادل ، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا حيث أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وذلك بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول أزمة العملة، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

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