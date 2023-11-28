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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألمانيا تبلغ نهائي كأس العالم للناشئين بعد التغلب على الأرجنتين

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

تمكنت ألمانيا من الفوز على الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 الثلاثاء في سوراكارتا الإندونيسية، وتأهلها لنهائي المسابقة للمرة الثانية بعد نسخة 1985 الافتتاحية.

وتلاقي ألمانيا في المباراة النهائية المقررة السبت، فرنسا التى تمكنت من الفوز على مالي بهدفين لهدف، التى أقيمت على ملعب ماناهان أيضاً.

وتقدّمت ألمانيا عبر باريس برونر، قبل أن يرد مهاجم ريفربلايت أغوستين روبرتو بثنائية لكن برونر عادل النتيجة في الشوط الثاني، قبل أن يمنح زميله ماكس مورشتيدت بلاده التقدّم مجدداً في الدقيقة 69.

وفي الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، حقق روبرتو الهاتريك فارضاً ركلات الترجيح، ورافعاً رصيده إلى 8 أهداف على رأس قائمة الهدافين.

وأهدرت الأرجنتين أول ركلتي ترجيح في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، مقابل ركلة ضائعة لألمانيا التي منحها برونر، لاعب بوروسيا دورتموند، مجدداً بطاقة التأهل.


وتصدّرت ألمانيا مجموعتها بثلاثة انتصارات على المكسيك ونيوزيلندا وفنزويلا، ثم أقصت الولايات المتحدة 3-2، وإسبانيا 1-0، قبل إضافة الأرجنتين إلى لائحة ضحاياها.

ويتفاخر المنتخبان بامتلاكهما معاً سبعة ألقاب لكأس العالم للكبار في كرة القدم، لكن اللقب العالمي على مستوى تحت 17 عاماً أظهر أنه هدف صعب لألمانيا والأرجنتين التي خسرت آخر ست مباريات لها في نصف نهائي البطولة.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في أسكوتلندا.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو (حزيران) الماضي.

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