وفد تركي يصل إلى غزة لبحث إنشاء مستشفى ميداني

وصلت لجنة فنية تركية اليوم، الثلاثاء، إلى قطاع غزة بهدف إنشاء مستشفى ميداني في أسرع وقت، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وسيقوم الفريق "بإجراء دراسات جدوى المستشفى الميداني المزمع إنشاؤه في غزة من قبل تركيا"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن الفريق التركي وصل إلى غزة عبر مصر، ويهدف المستشفى إلى علاج عشرات الآلاف من المدنيين المصابين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة.

وذكرت الأناضول أن تركيا تخطط أيضًا لإنشاء مساكن مصنوعة من حاويات الشحن للنازحين في غزة.

وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن المواد والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفى الميداني تم إرسالها عن طريق السفن إلى مصر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.7 مليون شخص - ما يقرب من 80٪ من السكان - قد نزحوا بسبب الحرب.