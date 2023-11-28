نجم الأهلي يخضع لفحص طبي لحسم موقفه من السفر إلي تنزانيا

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن خضوع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي فحص طبي يوم الخميس لحسم مصيره مع الاهلي قبل السفر الى تنزانيا لمواجهة يانج افريكا في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" الأهلي يتدرب صباح الخميس قبل رحلة تنزانيا ، وطاهر محمد طاهر يخضع لفحص طبي الخميس لحسم موقفه من السفر حيث يعاني من تورم في كاحل القدم. ".

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادى الأهلي، منح اللاعبين راحة يوم الأربعاء، لالتقاط أنفاس قبل أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات صباح الخميس، والتوجه إلى المطار للسفر إلى تنزانيا إستعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل.