خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء .. أحدث انفصال في الوسط الفني، بعدما أعلن الثنائي اليوم عن انفصالهما بشكل راق وفي هدوء شديد بعد زواج دام 14 سنة، وتعهدا باستمرار الصداقة والود والمحبة بينهما من أجل أبنائهما.

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

وكتبت إنجي عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام خبر طلاقها وقالت :"قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وشهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق مؤخراً ، كان أبرزها طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ حوالي أسبوع ، والذي تم بعد شائعات كثيرة عن انفصالهما خلال الأشهر الماضية ، لكن الثنائي ظلا صامتان حتى أعلنت هنا الزاهد انفصالها بكل هدوء عن فهمي ودون الإعلان عن أية تفاصيل.

والتزم أحمد فهمي الصمت ولم يتحدث تماماً عن الأمر، ولم يشر له من قريب أو بعيد ، ولم يكتب اي تصريحات على حساباته على السوشيال ميديا، لكنه اكتفى بنشر فيديوهات الأطفال من غزة.

أما هنا الزاهد فبعد إعلانها خبر طلاقها ، نشرت أمس صورة لها بالحجاب من أمام الكعبة ، بعدما قررت السفر للسعودية لإجراء العمرة، وهو يعد أول ظهور لها بعد الطلاق .

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

طلاق بوسي وهشام ربيع

كما جاء طلاق بوسي وهشام ربيع مفاجآة ، بعدما قرر هشام الانفصال عن بوسي و يلم شمل أسرته وييعود لزوجته الأولى وأم أبنائه.

وأعلن هشام ربيع انفصاله عن بوسي وأكد انها لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى ، وهو ما سبب له حالة نفسية سيئة بعد دخوله السجن مؤخراً.

طلاق بوسي وهشام ربيع

طلاق ابنة هيفاء وهبي

ومن ضمن حالات الطلاق التي شهدها الوسط الفني مؤخراً هي طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي ، حيث اعلنت زينب عن طلاقها بشكل رسمي.

ونشرت زينب خبر طلاقها عبر خاصية الستوري بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، وردت على سؤال أحد المتابعين: “ليش اطلقتي زينب؟”، قائلة: “كل شىء بها الدنيا قسمة ونصيب”.

زينب فياض وبناتها

طلاق أحمد سعد وعليا بسيوني

ومن حالات الطلاق التي أثارت جدلاً واسعا كان انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني منذ فترة قليلة ، بعد حدوث خلافات بينهما كشفت عنها علياء بسيوني.

وأعلنت علياء انفصالها عن أحمد سعد وكتبت عنه :" "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".