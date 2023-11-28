نشاط بركاني.. مفاجأة جديدة على سطح القمر تظهر كيفية تطوره

توصل فريق بحثي بقيادة علماء صينيين من خلال دراسة نشرت نتائجها بمجلة «نيتشر كوميونيكيشينز» العلمية المرموقة، إلى رسم خريطة التركيب الكيميائي لسطح القمر بدقة عالية، ما يوفر بيانات أساسية لدراسة تطور القمر.

وتعد كيمياء سطح القمر ضرورية للكشف عن الخصائص الصخرية من أجل فهم تطوره.

ويمكن للخرائط الكيميائية المتوفرة حاليا والقائمة على العينات القمرية التي تم جمعها من خلال بعثتي «أبولو» و «لونا»، أن تكشف فقط عن تطور القمر قبل 3 مليارات سنة، بينما لا تكشف عن الفترة المتأخرة الحرجة له. لكن، ومع ذلك، ثبت أن العينات القمرية التي أعادتها بعثة «تشانغ آه-5» الصينية تحمل معلومات حول نشاط بركاني حديث منذ حوالى ملياري سنة وتكشف عن تركيب متميز للمواد.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال يانغ تشن الأستاذ بجامعة جيلين «إن فريق البحث قام بتقدير محتوى العناصر الرئيسية على سطح القمر بدقة من خلال الجمع بين بيانات العينات من تشانغ آه وأبولو و لونا مع نموذج انعكاس قائم على التعلم العميق. وبعد ذلك، قام الباحثون بإنشاء خريطة توزيع جديدة عالية الدقة والوضوح للتركيب الكيميائي لسطح القمر، والتي عكست بشكل شامل الخصائص الكيميائية له». وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف يانغ «أن الباحثين قاموا أيضا بمعايرة وحدات البازلت البركاني الحديثة بناء على محتوى العناصر المحسوب حديثا، وهو ما سيوفر بيانات موثوقة للدراسات التاريخية للنشاط الصهاري والتطور الحراري في الفترة الأخيرة للقمر ولبعثات جلب العينات القمرية المستقبلية»