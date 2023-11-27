شعاع ضوء حول القمر يثير الجدل.. ظاهرة غريبة تظهر في السماء ليلا

هالة القمر، ظاهرة غريبة تحدث حول القمر في جميع أنحاء المملكة المتحدة عبر ظهور هالة قمية كبيرة ولامعة تحيط بالقمر.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، شوهدت هذه الهالة حول القمر فجأة، وتحدث بسبب انكسار ضوء القمر من بلورات الجليد السداسية الموجودة في أعالي الغلاف الجوي.

"هالة القمر أو الهالة القمرية هي وهم بصري يسبب حلقة كبيرة لامعة تحيط بالقمر، وتم تسليط الضوء على ظاهرة هالة القمر أو الهالة القمرية والتي تعتبر وهمًا بصريًا يتسبب في ظهور حلقة كبيرة ومضيئة تحيط بالقمر.

وفي الواقع، تشير هذه القطع المعلقة أو الساقطة من الثلج إلى تحويل الغلاف الجوي إلى عدسة عملاقة تسبب ظهور القوس والهالات حول القمر أو الشمس، وذلك يعتمد على ما إذا كان التأثير يحدث خلال الليل أو النهار.

على الرغم من أن هالات القمر لا تعتبر بالضرورة مؤشرًا على هطول الأمطار، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث أن تتحرك السحب إلى المنطقة وتسبب هطول الأمطار.

وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تدفقًا كبيرًا من الصور للقمر وهو محاط بالهالة، حيث قام العديد من الأشخاص في مناطق جغرافية مختلفة بمشاركة صورهم، بما في ذلك سايمون كولينز الذي وصف نفسه بأنه سعيد بتصوير هذا الحدث.

ووصف البعض هذه الظاهرة بأنها مدهشة، في حين وصفها آخرون بأنها غريبة جدًا ومشابهة لقوس قزح ليلاً.